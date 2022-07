Hamiltonile antakse Prantsusmaa GP-l puhkust

Teadupärast kehtib tänavusest hooajast reegel, et F1-sarja tiimid peavad andma vähemalt kahel korral noorsõitjatele võimaluse vabatreeningul. Noorsõitjateks loetakse piloote, kellel on küll F1-sarja superlitsents, kuid võistlusstarte alla kahe. Sama reegli alusel sai Kataloonia GP-l Red Bulli vormeliga võimaluse Jüri Vips.

Mercedes otsustaski nüüd, et Hamilton saab Prantsusmaa GP esimese vabatreeningu ajal jala lõdvaks lasta ning võimalus antakse 2019. aastal F2-sarja võitnud De Vries’le. Mercedese jaoks on see tänavu esimene kord.

“Nyck asendab selle nädalavahetuse esimesel vabatreeningul Lewist. See on osa selleks hooajaks ette määratud noortele sõitjatele mõeldud proovisõitudest. Me oleme põnevil, et näha, kuidas tal läheb,» ütles Mercedese tiimiboss Toto Wolff.