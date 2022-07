MMil koondise elamistingimustes pettunud maailmarekordimehele tõttas appi tema suursponsor

«See on väga hea, et ta eraldi hotelli läks. Vahel ei maga Armand hästi, seega on tal vaja head voodit,» ütles Duplantise isa Rootsi meediale.

«Ma ei soovinud, et mind ümbritseksid tuhanded inimesed. Teisest küljest on mul kahju oma koondisest eemal olla. Aga oli tähtis, et ma saaksin rahus magada. Ma tahtsin endale luua parimad võimalikud tingimused. Ma olen kindel, et see oli õige otsus,» rääkis teivashüppe võistluse favoriit.