Kaotus Paidele mõjus Gruusia tippklubile rängalt

«Olen Dinamost lahkumise üle viimasel ajal korduvalt mõelnud ja olen kindel, et see on õige otsus. See klubi on minu jaoks väga tähtis. Olen alates ostust saadik üritanud arvesse võtta kõiki Dinamo huvisid ja arvan, et see otsus on klubi jaoks vajalik. Mul jääb puudu rahalisest võimekusest, et saavutada eesmärke, mis on meeskonna ajaloole vastavad. Hetkel käivad läbirääkimised investoritega, kes on huvitatud Tbilisi Dinamo ostmisest või klubisse vastava investeeringu tegemisest,» kirjutas Pipia klubi kodulehel.