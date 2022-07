PM OREGONIS ⟩ MMi spetsialist Janek Õiglane: olen mentaalselt nii palju paremas kohas

«Esimene läks aia taha, kuna suutsin end enne natuke vigastada. Aga pärast seda on läinud päris mõnusalt. Olen suutnud võistlusi nautida,» mõtiskles Õiglane, kelle MMid on lõppenud 19. (2015), 4. (2017) ja 6. kohaga.

«MMi õhustik on nii teistsugune. Tekib kohe teistsugune pinge. Külavõistlusel, kus tegin [kevadel] 8405 punkti, sellist asja ei teki. Seal oli lihtsalt närv sees, et polnud ammu võistelnud. Nüüd on närv sees, et tahaks näidata, milleks olen võimeline. Tiitlivõistluste õhustik sobib mulle.»