Selgus, miks tänavuse hooaja parim kümnevõistleja MMilt eemale jääb

USA antidopinguagentuur USADA on algatanud Scantlingu suhtes uurimise, sest ameeriklane jäi kolmel korral dopinguküttidele viimase aasta jooksul püüdmatuks. Seega on ta ajutiselt ametlikelt võistlustelt kõrvaldatud kuniks uurimine veel kestab. Scantling on ise määratud karistusega nõustunud.