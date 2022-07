Eesti korvpallikoondise üks liidreid siirdus Poola

«Olen väga õnnelik, et saan järgmisel hooajal Anwilis mängida. Olen võistkonna fännide ja koduhalli atmosfääri kohta palju head kuulnud. Ootan pikisilmi oma uute kolleegidega tutvumist. Loodan, et meil tuleb koos hea hooaeg. Tahan, et jõuaksime kõikides sarjades võimalikult kaugele,» rääkis Jõesaar Poola meeskonna kodulehel.

«Olen Jõesaarel juba kaua silma peal hoidnud ja tahtnud teda mitmel korral oma tiimi tuua. Lõpuks see õnnestus. Kõik, kes vaatasid sellel aastal Eesti - Poola MM-valikmänge, panid Jõesaart tähele. Tema suureks eeliseks on see, et ta saab mängida positsioone 2-4 (viskavast tagamängijast kuni suure ääreni). Mul oli sellist mängijat oma meeskonda väga vaja. Ta on hea viskaja ja oskab suurepäraselt lauapallide eest võidelda,» kirjeldas Anwili treener põhjuseid, mis eestlane oma meeskonda toodi.