JÄRELVAADATAV ⟩ Rannatennises peeti juubelimeistrivõistlused

Rannatennise näol on tegemist vahva suvise spordialaga. Mängitakse sama suurel väljakul nagu rannavõrkpalli (platsi üks pool on 8 x 8 meetrit). Võrgu kõrgus on aga 1 meeter ja 70 sentimeetrit. See on näiteks 15 cm kõrgemal kui sulgpallivõrk. Ehkki võisteldakse ka üksikmängudes, on Eesti meistrivõistlustel kavas ainult paarismängud.