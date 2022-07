OTSEÜLEKANNE ⟩ Kiirkasiino rannavolle suvetuuri neljas etapp – Mati Vetevoolu mälestusturniir

Meeste turniiril on osalejate hulgas palju nimekaid rannavõrkpallureid. Suurimateks favoriitideks võib pidada hooaja kõige esimese etapi võitnud ja korra 2. ning korra 4. koha võitnud paari Urmas Piik – Siim Ennemuist, aga arvestades, et platsile tulevad erinevates kooslustes pea kõik mehed, kes osalevad Eesti koondise ridades 2.-7. augustini Austrias Viinis toimuval ajaloo esimesel rannavõrkpalli Rahvuste Karikal, siis on võidupretendentide nimekiri pikk.