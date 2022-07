Võimas: kindla võidu võtnud U20 korvpallikoondis jõudis EMil poolfinaali

«Palju õnne võistkonnale ja Eesti korvpallile! Nelja hulka jõuda on, ma arvan, hea saavutus. Turniiril on nüüd veel kaks mängu jäänud ning eks paistab, mis homme ja ülehomme saab, aga seni on väga korralik turniir olnud. Täna samuti, kontrollisime mängu algusest lõpuni ja tuli kindel võit. Vaatame, mis edasi hakkab saama!» jagas peatreener Alar Varrak vahetult pärast matši kõigile ka kiired õnnitlussõnad.