PM OREGONIS ⟩ MMil triumfeerinud Uibo abikaasa: Maicel peab nüüd ka kulla saama!

«Nii ideaalne kui saab olla! Olen päris õnnelik, et suutsin kõik kastid linnukesega täita,» rõõmustas Miller-Uibo ajakirjanike ette jõudes.

«See polnud kinnisidee, aga tahtsin selle tehtud saada. See oli peamine. Oleme tänavu kõvasti vaeva näinud. Vigatuste tõttu on asjad käinud üles-alla, aga täitsime eesmärgi.»

Sellega on tema karjääri üks peatükk lõppenud. Ta teeb oma põhialal lähiajal veel mõne stardi, ent nüüd läheb fookus poole lühemale distantsile ja mitmevõistlusele.

«See oli mu viimane hooaeg tõsiselt 400 meetrile keskenduda. Kindlasti teen mõned stardid, aga tahan hakata treenima 200 meetriks. Lisaks mõtlen mitmevõistlusele. Nüüd on fookus neil asjadel,» selgitas Miller-Uibo.

Meie mehel on kohaliku aja järgi juba homme hommikul kell 9.50 ootamas kümnevõistluse avaala 100 meetri jooks. Staadionilt lahkus Uibo eelneval õhtul umbes 19.30.

«Ütlesin, et ta jääks tuppa puhkama. Aga ta otsustas raja äärde tulla ja läks pärast seda kohe koju. Väga meeldiv, et ta on alati mind staadionil toetamas,» sõnas Miller-Uibo.