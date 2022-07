Seksiskandaal Kanada jäähokis kogub tuure

2018. aastal süüdistas üks naine kaheksat Kanada noormängijat seksuaalses vägivallas, mis toimus pärast alaliidu korraldatud galaõhtut. Seal tähistati Kanada noormeeste U20 MMilt võidetud kuldmedalit tolle aasta alguses.

Naine lahkus ühe mängijaga peolt hotellituppa ning nad astusid vahekorda. Naise sõnul kutsus mees pärast seda teisi mängijaid tuppa ning kaheksaliikmeline grupp, kelle hulgas oli võiduka koondise mängijaid, kasutas naist mitme tunni vältel seksuaalselt ära.

Nagu tänavu mais selgus, pöördus naine kohtusse ning Kanada hokiliit ja Kanada hokiliiga Canadian Hockey League maksid talle valurahana 3,55 miljonit Kanada dollarit, mis on praeguse kursi järgi 2,69 miljonit eurot, et naine hagist loobuks. Muide, ükski naise süüdistus ei leidnud tõestust ning mitme väidetava süüdlase advokaadid on väitnud, et midagi sellist ei juhtunud.

Hokiliidu rahakasutamise avalikkuse ette tirinud väljaanne The Globe and Mail kirjutas, et näiteks 2016. aastal oli alaliidul registreerimismaksuga kogutud veidi alla 12 miljoni euro, aga mullu oli fondis «vaid» 6,7 miljonit. Ajalehe teatel kasutati fondis olevat raha muuhulgas seksuaalvägivalla süüdistuste ja muude juhtumite kohtuvälisteks lahenditeks.