Alonso pole uue generatsiooni F1 fännidest vaimustuses: nad ei tea sellest alast midagi

Hispaanlane rääkis oma mõtetest autospordi portaalile The Race.

«Uued fännid ei jälginud vormel-1 sarja siis, kui ma 2006. aastal tiitli võitsin või Ferrariga esikohtade eest heitlesin. Ma ei taha midagi halba öelda, aga uus generatsioon ei tea sellest spordist midagi. Nad on nagu jalgpallifännid. Nad jälgivad ainult tulemusi, võitja on alati parim. Kõik need, kes lõpetavad tagapool pole nende arvates vormel-1 sarja väärilised,» rääkis 40-aastane Alonso.