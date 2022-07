Playboy modell üritab Onlyfansiga oma lemmik jalgpalliklubi ostmiseks raha kokku saada

Kolmel korral Playboy ajakirja kaanel olnud Chavez üritab piltide müügiga osta Tšiili kõrgliiga klubi Deportivo O'Higgins, vahendab The Sun.

«Ma sain teada, et O'Higgins on 20 miljoni euro eest müügis. Ma lõin selle konto puhtalt selle pärast, et klubi ostuks raha kokku saada,» rääkis Chavez Tšiili raadiojaamale ADN.