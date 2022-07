Järgmine märk, et Cristiano Ronaldo ligineb Madridi naasmisele

Ronaldot on viimastel nädalatel pandud paari mitme klubiga, aga portugallast pole lihtne hankida, sest tema eest tuleb maksta üleminekutasu, ta tahab palju palka ning need kaks asja pole paljudele tiimidele jõukohased.

Atleticol paistab aga raha olevat. Et tengelpunga Ronaldo nimel veelgi täita, on Hispaania klubi väidetavalt pannud müüki klubi legendi Antoine Griezmanni. Prantslast on teiste hulgas pakutud Pariisi Saint-Germainile, kuid nemad pole tervelt 108 korda Prantsusmaad esindanud edurivimehest huvitatud. Ronaldo hankimiseks on aga Atleticol vaja Griezmannist ja tema 350 000 euro suurusest nädalapalgast lahti saada.