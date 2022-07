Tänavuse kergejõustiku MMi medalimees üritas endalt elu võtta

Inglase sõnul oli vahemik 2019-21 tema jaoks kui täielik põrgu, kuid tänu pere ja lähedaste toele on 2018. aasta Euroopa meister 400 m jooksus ja EM-hõbe 4x400 m teatejooksus august välja roninud.

«Jäin koroona ajal USAsse üksi. Armastan USAd, kuid tahtsin olla oma perega. Mäletan, et rääkisin paljudega spordist loobumisest, aga mu ema ja tüdruksõber ütlesid, et ma annaksin aega. Minust pidi saama elektrik ning üritasin saada rohelist kaarti, [et USAs alaliselt elada ja töötada.]»