Hokimees eelistas Venemaad ja raha oma sünniriigile

Nimelt pidas kaitsja läbirääkimisi oma endise leivaisa Djurgårdensiga, kes mängib Rootsi tugevuselt teises liigas. Rootslase agent Aljoša Pilko ütles aga Rootsi väljaandele Expressen, et tegelikult oli Claesson CSKAga käed löönud juba enne uut aastat.

«Kui pidasime läbirääkimisi, anti meile märku, et ta tahab Venemaale minna. Ta on mänginud mitu aastat USAs saamata erilist palka. Seega läks nii, nagu me kartsime,» selgitas Djurgårdensi spordidirektor Kurt Georg Stoppel.