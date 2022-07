Ukraina armeele appi läinud tennisist: kui selliseid venelasi oleks rohkem, siis poleks sõda alanud

«Ma kohtusin Pariisis Prantsusmaa lahtiste ajal osade Vene mängijatega. Ma ei hakka nimesid nimetama, aga peaaegu kõik pöörasid mind nähes pea ära. See oli väga kurb, sest ma tunnen neist enamusi juba päris pikka aega. Andrei Rublev (ATP 8.) on ilmselt ainus Venemaa tennisist, kes on esimest päevast saadik rääkinud, et sõda tuleb lõpetada. Samuti kiidaks ka Daria Kasatkinat (WTA 12.). Kui selliseid venelasi oleks rohkem, siis poleks sõda alanud,» rääkis Stahhovski.