Olümpiahõbe avaldas, millisele tõsisele haigusele rattaspordis üldse tähelepanu ei pöörata

«Anoreksia on minu spordialal suur probleem. Hea tervis on rattasõidu aluseks. Sportlane, kes on füüsiliselt ja vaimselt tasakaalust väljas, ei tohiks võistelda. Kui anorektikutest sportlased võistlustelt eemaldatakse, siis võib-olla tunduks ka suur kehakaalu kaotamine halb mõte,» sõnas rattur.