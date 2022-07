Ukrainlannad üritasid enda raha eest MMile minna

«Kahjuks ei saanud me raha kokku, et MMil osaleda, sest me pidime tegema seda enda raha eest. Meie eesmärk oli küll minna, aga piletid osutusid oodatust kallimaks. Me olime arvestanud umbes 20 000 Ukraina grivnaga (800 eurot), kuid reaalsuses pidanuks me maksma 75 000 grivnat (2000 eurot),» rääkis Ukraina aerutaja Natalia Dokienko väljaandele Xsport.