Vägev! Maik-Kalev Kotsar siirdus Euroliiga klubisse

Uuel hooajal on Baskonial võrdlemisi uus nägu. Peatreeneriks palgati Hispaania üks paremaid juhendajaid Joan Peñarroya, lahkunud on mullu Euroliigas Baskonia parimaks punktikütiks tõusnud Wade Baldwin IV ja NBAsse siirdus võistkonna üks olulisemaid lülisid Simone Fontecchio.

Olgu öeldud, et Peñarroya liitus Baskoniaga just Valenciast ning ütles intervjuus Diario de Álavale, et kuigi ta tundis end Valencias hästi, osutus kaalukeeleks fakt, et Baskonial on koht Euroliigas garanteeritud pikkadeks aastateks. Nimelt on Baskimaa klubil A-litsents ehk neid näeb Vana Maailma tugevaimas sarjas iga aasta.