Maailma rikkaim kergejõustiklane saab tänu MMile veelgi jõukamaks

«Kuldmedali ametlik boonus on 70 000 dollarit. Armandi jaoks on see väike raha, sest suurem osa tuleb tema sponsoritelt, kes maksavad iga võistluse eest kopsakat tasu. Lisaks veel maailmarekordiboonus,» rääkis Duplantise mänedžer Daniel Wessfeldt.