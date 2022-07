Kergejõustik teeb Pariisi olümpial revolutsiooni

Nõukogu otsustas, et järgmisel olümpial saavad need sportlased, kes eeljooksudest välja langevad uue võimaluse. Nende jaoks toimub eraldi jooks, poolfinaali ja eelringi vahel. Formaat kehtib 200 kuni 1500 meetri jooksudel, kaasa arvatud tõketega distantsidel.

«Pärast läbirääkimisi sportlastega jõudsime me otsusele, et selline formaat teeb võistlused fännidele põnevamaks. Oleme kindlasti ettevaatlikud, et suurem arv jookse ei hakkaks teisi alasid varjutama,» rääkis rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe.