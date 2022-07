Ferrari sõitja astus tiimi kaitseks välja: me ei ole katastroof

Sainz alustas võistlust üheksandalt kohalt, kuid tõusis vahepeal juba kolmandale kohale. Ometi otsustas ühe auto juba kaotanud Ferrari mängida kindla peale ning Sainz toodi 42. ringil boksi. See tähendas, et ta lõpetas lõpuks viienda kohaga.

Ferrari tiimi strateegiat on tänavu korduvalt kritiseeritud ja ka seekord esitati küsimusi, kas Sainz ikka pidi boksi tulema. Hispaanlane otsustas tiimi kaitsta.

«Ma arvan, et tiim on teinud tänavu strateegiaga väga head tööd,» ütles ta Sky Sportsile. «Kui keerulised olukorrad tekivad, siis arutame asju. Me ei ole katastroof, nagu inimesed arvavad.»