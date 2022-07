Leiba ja tsirkust? Venelased plaanivad okupeeritud territooriumitele luua oma jalgpalliliiga

Nimelt on Venemaa spordiministeeriumis koorunud plaan, et «sõbralikel territooriumitel» asuvad klubid koondataks ühte liigasse ning need hakkaksid omavahel mõõtu võtma. Nimekirja kuuluvad Luhanski ja Donetksi rahvavabariikide alad, lisaks veel okupeeritud Hersoni ja Zaporižžja oblast ja Gruusiast lahku löönud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia.

Liigat hakkaks haldama Venemaa spordiminsteerium, aga see oleks Venemaa jalgpallipüramiidist eraldiseisev. Liiga esimene hooaeg peaks peetama 2023. aasta märtsist kuni sama aasta novembrini.

Sellega soovitakse ilmselt pakkuda okupeeritud aladel olevatele inimestele meelelahutust, millest sõja ajal mõistagi puudus on. Teadsid ju juba roomlased 2000 aastat tagasi, et inimesi saab hoida õnnelikuna, kui pakkuda neile leiba ja tsirkust. Samas vaevalt ukrainlased liiga osas väga toetavad on ja pole ju ka toiduga okupeeritud aladel seis hea. Hinnad on kallid ja humanitaarabi kesine.