MM-tiitli eest heitlev Eesti rallitalent loodab viimaseks etapiks raha kokku saada

Virves näitas Rally Estonial head kiirust. Kuigi rallivõitu tal ei õnnestunud võtta – esikoha noppinud soomlane Sami Pajari edestas teda lõpuks 14,9 sekundiga – siis 17 katsevõiduga tõestas ta oma kiirust. Virves loodab, et see võiks aidata tal saada kokku ka eelarve, et osaleda hooaja viimasel etapil Kreekas.

«On tõsi, et ma ei ole veel Akropolise eelarvele väga mõelnud. Olen keskendunud rallilt rallile, aga peagi alustan sellega tööd ja loodan, et minu esitused on selles osas aidanud,» ütles Virves WRC-sarja kodulehele antud intervjuus.

Lisaks MM-sarjale on noor eestlane saanud kogemusi hankida Ford Fiesta Rally3 roolis ka EM-sarjas. «Need on väga head sõidud ja ma olen Maciej [Wodale] väga tänulik. Poola ralli oli ainuke test, mis mul enne Eestit oli ja arvan, et kasutasin selle hästi ära,» sõnas ta.

Möödunud nädalavahetusel sõitis Virves EM-sarja kuuluval Rally di Roma Capitalel, kus võttis oma klassis kõik võidud – lisaks sellele ka kõik katsed – ja jõudis üldarvestuses 19. kohale.

«Meie tulemus klassis oli väga hea, aga ma ei olnud endaga väga rahul. Muidugi olin õnnelik autoga ja et Poola M-Sport mulle võimaluse andis. Mul pole Itaalia teedel väga kogemusi ja mul oli raskusi kiiruslegendiga ja õige joone leidmisega. Tahtsin natuke kiirem olla, aga lõpuks see ei olnud liiga hea,» võttis Virves nädalavahetuse kokku.

JWRC-sarja viimane etapp sõidetakse 8.-11. septembrini Kreekas Akropolise rallil. Seal jagatakse välja ka topeltpunktid.