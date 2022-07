Kergejõustiku MMil oli lähedal traagiline õnnetus

Kuigi algselt ei ole selles midagi imelikku, et kaks ala samal ajal toimusid, siis MMi jaoks kasutatud Hayward Fieldi staadion Eugene’is on ehitatud nõnda, et teivashüppesektor on oda maandumise ala paremal küljel. Mitmel korral maandus oda teivashüppajatele ohtlikult lähedale.

Pärast võistlust andsid Norra teivashüppajatest vennad Sondre ja Simen Guttormsen ka Dagbladetile intervjuu, kus tunnistasid, et võistlus oli ohtlik.

«Enne minu väikse venna hüpet lendas oda peaaegu sektorist välja. Ma arvan, et kui nad viskavad üle 60 meetri, siis on see hoovõturajal,» sõnas Sondre Guttormsen.

Foto ohtlikust olukorrast:

Vennad tunnistasid, et see oli kohati päris hirmus, kui lähedale odad lendasid. Nende sõnul oli põhjuseks, et Hayward Fieldi staadion on klassikalistest kergejõustikustaadionitest kompaktsem ja seetõttu ongi erinevad alad rohkem kokku surutud.