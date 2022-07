Mäesuusakuninganna ahastus: mitte keegi ei taha aidata!

«Samas... pean ikkagi rõhutama seda, et kõik inimesed, kellelt abi küsisime, andsid meile erinevat informatsiooni. Mitte keegi ei teadnud, mis toimub ega isegi üritanud aidata. Näiteks öeldi meile, et tuleb minna «Lost & Found'i». Kui me ütlesime vastu, et see pole avatud, siis turtsuti: «aga see peaks olema». Ei mingit uurimist, miks see pole lahti või kas keegi saaks meid siis sisse aidata,» näitlikustas ameeriklanna, kuid lisas, et ei otsi olukorras siiski süüdlast. «Lihtsalt, me kõik saame natukene rohkem teha, et teineteist aidata. Pole vaja uksi teiste nina all sulgeda.»