Unitedi peatreener seadis meeskonnas sisse karmid reeglid

Näiteks ei luba juhendaja hoolealustel hooaja sees alkoholi tarbida. Tõsi, kõnealusel reeglil on küll erand – näiteks mänguvabadel nädalatel on teatud promillike siiski lubatud –, kuid arvestades, et United mängib uuel hooajal ka Euroopa liigat, siis vabu seitsmepäevakuid mängijatele reaalsuses (väga) ei jää.

Veel on ten Hag pannud kõikidele mängijatele südamele, et nad jälgiksid regulaarselt oma kehamassiindeksit ja raporteeriksid kõik kõikumised meeskonna arstidele. See on juhendaja sõnul vajalik, et mängijad oleksid parimas võimalikus vormis.

Lisaks on hollandlane läinud ka pisiasjade kallale: nimelt ei tohi mängijad ühistele söögikordadele enam telefone kaasa võtta.