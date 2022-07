Ukraina jalgpallilegend tõttas lastele appi: ainult nende sõjakoldest päästmisest ei piisa

«Ligemale kolm miljonit last on olnud sunnitud selle viie kuu jooksul Ukrainast põgenema ja jätma maha oma kodud. Sõja füüsiline mõju on meile kõigile küll ilmselge, kuid samal ajal ei tohi me ära unustada seda, millist psühholoogilist mõju see noortele inimestele avaldab,» vahendab sport.ua 2004. aastal maailma parimaks jalgpalluriks valitud ründaja sõnu.

«Sõja kahjud on üüratud. See on täielik laastamistöö, mis on toimunud kõikides linnades. Ent noorte puhul on väga oluline ka sõja psühholoogiline pool. Ei piisa ainult selllest, kui toome lapsed sõjakoldest ära. Me peame nad sõjast ka päriselt päästma,» jätkas Ševtšenko, kes Save The Children ehk Päästke Lapsed projekti raames noortega ühiselt aega veetis.