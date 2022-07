ABIKÄSI ⟩ Ukraina noored tulevad Eestisse jalgpallilaagrisse

Toila vallas Voka külas toimuvast jalgpallilaagrist võtab osa kaks 2011. aastal sündinud noorte jalgpallurite võistkonda FK Rukh akadeemiast, kelle seas on ka oma vanuseklassi Ukraina meistrid. Ukraina jalgpallureid võõrustavad kümne päeva vältel sõpruskohtumistes mitmed Eesti klubide võistkonnad Tallinnast, Tartust, Narvast, Jõhvist ja Rakverest. Laagri päevakavas on treeningud, Premium liiga mängu külastus ning väljasõit Kiviõli seiklusparki.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juhi Katrin Batsi sõnul on nad juba üle kümne aasta toetanud suviseid laste jalgpallilaagreid, osavusfestivale ja tüdrukute jalgpallifestivale. «Nii oli ainuõige, et panime õla alla ka Ukraina noorte jalgpallilaagri korraldamisele Eestis. Pole kahtlustki, et need noored vajavad praegu hädasti taolisi sündmusi,» ütles Bats pressiteate vahendusel.

EJLi rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allase sõnul on jalgpalliliit ja klubid teinud palju tööd, et sõja eest Eestisse varjunud ukrainlased saaksid jalgpalliga tegeleda ning seetõttu toetatakse igati ka seda laagrit. «Meie jaoks on tähtis, et saame aidata Ukraina lastel treenida ja mängida turvalises keskkonnas, et nad saaksid jätkuvalt jalgpalli nautida. Ühtlasi pakume neile võimalust tutvuda Eestimaa ja siinsete jalgpalluritega,» ütles Allas, kes loodab, et koostöö FK Rukhi akadeemiaga jätkub ka edaspidi.