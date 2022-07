Miks on justkui möödaminnes maailmarekordeid püstitav Duplantis kõigist peajagu üle?

Duplantis ei salga, et sirgudes olid talle loodud ideaalilähedased tingimused oma meelisalaga tegelemiseks. «Mul olid olemas kõik vahendid: tagahoovis oli eraldi hüppematt ning mul oli nii palju teibaid, kui hing ihaldas. Mul oli olemas kõik vajalik, et olla edukas, lihtsalt küsimus oli, kas ma ka ise seda kõike tahan,» on USAs sündinud, aga rahvusvahelisel areenil Rootsit esindav kergejõustiklane meenutanud.