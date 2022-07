Rapla palkas mängija, kelle potentsiaal pole veel täielikult avanenud

«Tormi Niits on mängija, kelle karjäär on arenenud tõusude ja mõõnadega, aga olenemata hooajast on teda alati iseloomustanud kompromissitu võitlejahing. See omadus on teda meie jaoks pidevalt pildil hoidnud ja nüüd oli mõlema poole jaoks aeg koostööks küps. Lisaks võitlejahingele on tal soov end tõestada ja mistahes mängijate vahel maksvusele panna! Usume, et temas on peidus rohkem kui seni välja on paistnud,» lausus Rapla meeskonna juht Jaak Karp pressiteates.