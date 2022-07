Levadia võtmemängija jätkab klubis veel vähemalt kaks hooaega

«Lepingupikendus on minu jaoks suur asi ja olen väga õnnelik. Kui Levadiasse tulin, ütlesin, et tahan võita kõik kodumaised karikad. See õnnestus. Usun, et nüüd võib samad eesmärgid seada – tahame kodus kõiki karikaid endale!» kommenteeris 32-aastane Beglarišvili Levadia kodulehel .

2020. aasta lõpus Levadiaga liitunud Beglarišvili sõnas, et meeskonda sulandumine käis lihtsalt: «Tundsin end siin kohe väga hästi. Kuna oli palju tuttavaid ees, ei olnud mingit probleemi meeskonda sulandumisega. Ka praegu tunnen, et meeskonna sees on vaim väga hea.»

FCI Levadia spordidirektor Tarmo Kink lausus, et Beglarišvili näol on tegu väga väärtusliku mängija. «Seda tõestavad ka juba statistilised näitajad, mis on alati liiga tipus olnud. Samuti on tal olemas see x-faktor, millega mänge muuta. Arvestades, et Zaka on ka inimesena väga sõbralik ja meeskonnamängija, oli meie jaoks selge, et tahame teda ka edaspidi meie tiimis näha.»