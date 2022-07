FOTOD ⟩ Harrastaja EMi medalinoolijatega laagris: maratonijooks kui meeskonnaala

Paar näidet treeningutest Mäkkejooksud: St Moritz, 1900 m merepinnast; soojendus 20 min; 4 x (4 x 200 m + 400 m); lõdvestus 20 minutit. Lõigud: Chiavenna, 330 m merepinnast, temperatuur 26-28 kraadi; 8 x 800 m (puhkus 2 min) + 4 x 200 m (puhkus 90 sekundit).

Oluline on hea treeningvarustus, seega laaditi Eestist auto peale vajalik inventar. Kaasa pakiti jalgrattad, massaažilaud, topispallid, vajalik arv jooksujalanõusid jne. Autojuhtideks treener Pirksaar ja mina. Auto on vajalik kohapeal erinevatesse treeningpaikadesse jõudmiseks ja lõpuks viib see ka võistlusele kohale.

Treenimise üks oluline osa on taastumine. Parim taastumisnipp on hea uni, aga lisaks on kasu massaažist, venitamisest, aktiivsest või passiivsest puhkusest, saunast ja külmast veest ning kvaliteetsest toidust.

Albana hotellis on kaks sauna ja külmaveebassein. Külm vesi aitab lihastel taastuda. Teadlased on seda asja erineva nurga alt uurinud ja külm vesi pole universaalne abivahend. Näiteks, kui eesmärk on lihaste kasv, siis vahetult pärast trenni pole külm mõistlik. See hoopis peatab arengu. Siiski, kestvusalade sportlased toimetavad kogemuse põhjal ja teavad täpselt, millal külm abiks on. Basseinis olev vesi oli muljet avaldavalt külm! Talisupluse kogemuse pealt ütleks, et lausa hämmastavalt külm.

Koos saab aega veeta trenniväliselgi ajal. Raske on hinnata selle väärtust, aga võrreldes üksi olemise ja omaette nokitsemisega on see tore vaheldus. Üksi ollakse niikuinii piisavalt palju. Näiteks korraldas Nurme meile ühel õhtul Kahooti-mängu, mis oli koostatud meie endi kohta. Söömine on regulaarne kokkusaamise aeg ja koht. Söömine oli selles laagris täitsa eraldi teema. Meie hotelli perenaine ja kokk on pärit Eestist. Tundsime end vägagi poputatuna. Toit oli ülimaitsev ja kvaliteetne. Sportlaste jaoks on see kütus, aga usutavasti mitte ainult. Toit on alati ka emotsioon ja jagamise kogemus.

Kokkuvõtteks, see kõik peab olema kasulik tulemusele. Mida vähem peab sportlane tegelema kõrvaliste praktiliste asjadega, seda paremini saab ta keskenduda oma vormi parandamisele. Ka rasketes oludes treenimine on väärtuslik ja paljud Eesti rekordid on püstitatud inimeste poolt, kes on pidanud keerulistes oludes ja keerulistel aegadel treenima. Aga kui saab ka teisiti, siis tuleb sellest maksimum võtta.