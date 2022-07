Venemaa jalgpallur sai pornotähelt meela pakkumise

See juhtus 2015. aastal, kui Korokin mängis Moskva Dinamos. Pakkumise tegi pornotäht Alina Jeremenko, kes kasutab lavanime Alina Henessy.

Nimelt palus Venemaa Eurosport Jeremenkol hinnata jalgpallureid skaalal üks kuni kümme. Kokorin teenis maksimumpunktid, mille peale teatas reporter, et Korokinil on palliväljakul raskusi ning käsil on suurem väravapõud.