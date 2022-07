Ralliäss kutsus alaliitu üles MM-sarja reegleid muutma

WRC2-sarjas saavad sõitjad osaleda seitsmel MM-rallil, millest kuus paremat lähevad arvesse. Mikkelsen juhib küll WRC2 arvestust, kuid poolakas Kajetan Kajetanowicz on sõitnud temast ühe ralli vähem ning jääb vaid kolme punkti kaugusele.

Mikkelsen on tänavu sõitnud viiel ning Kajetanowicz neljal rallil. Võite on Mikkelsenil kolm, kuid kirjas on ka kaks katkestamist. Poolakas teenis oma ainsa võidu Keenias, kus Mikkelsen ei osalenud ning kus oli Euroopa rallidega võrreldes hõredam konkurents.

Toksport WRT rallimeeskonnas sõitva Mikkelseni hinnangul tuleks WRC2 arvestuse reeglid üle vaadata. «Ma tean, et see on keeruline. Ütleme, et kui oleks viis rallit, kus me kõik peame osalema, siis poleks teised MM-etappide korraldajad rahul. See ongi keeruline osa ja ma ei tea, kuidas seda lahendada,» nentis ta. «Kuid peaksime leidma viisi, kuidas saaksime kõik samadel rallidel sõita.»