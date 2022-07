Soome meedia: WRC-sarjaga liitub kaks uut Euroopa rallit

Praegu käib kibe töö, et järgmise aasta autoralli MM-sarja kalender kokku saada. Kokku loodetakse pidada 14 etappi, millest kaheksa toimuksid Euroopas ja kuus mujal.

Kuna Euroopas on MM-sarja kuuluda tahtvaid rallisid rohkem kui kohti, siis peab keegi ka ruumi tegema. Nii ongi seis selline, et Portugali ja Kataloonia rallid võivad oma koha kaotada ning nende asemel tulevad hoopis Küpros ja Läti.

Kui Küprosel on ka varem MM-rallisid sõidetud (viimati 2009. aastal – toim), siis Lätis pole veel ühtegi etappi toimund. Pärast koroonapandeemia puhkemist räägiti, et seal võiks toimuda üks etapp, kuid lõpuks jäi see plaan toona katki.