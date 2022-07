Venelastele «ei»: soomlane ei taha kodusel WRC etapil näha agressorriigi esindajaid

«Honkonenil on nüüd poolteist nädalat aega, et tegutseda ja oma suhtumist näidata, enne kui Vene sõitjad tulevad Jyväskyllä ministri koduaeda,» viitas Jokinen, et Honkonen on sündinud Kesk-Soomes ja käis ülikoolis just Soome MM-etappi võõrustavas linnas.