VIDEO ⟩ Kergejõustikus on riike, mis petavad tulemustega

Iltalehti meenutas 2016. aasta Rio olümpia hooaega, kus spekuleeriti, et tervelt 17 kergejõustiklast pääsesid olümpiale tänu tulemuste manipuleerimisega.

Parimaks näiteks on Soome väljaande sõnul Iraani vasaraheitjad Kaveh Mousavi ja Pezhman Ghalehnoei, kes heitsid 8. juulil ehk kolm päeva enne kvalifikatsiooniperioodi lõppu Valgevenes piisavalt kaugele, et lunastada pääse Riosse. Mousavi heitis uueks Iraani rekordiks 77.40, Ghalehnoei 77.18. Rio kvalifikatsiooninorm oli 77 meetrit.

Žirovitši külas toimunud võistluse tingimused olid aga pehmelt öeldes kehvad (vt lähemalt allolevast videost). Võistluse peakohtunik ütles intervjuus, et kohal olid ka kaks Iraani vasaraheitjat ning võistlusel sündis kaks isiklikku rekordit: need heitsid kohalik mees Zahhar Mahrosenko ja Mousavi, aga Ghalehnoeist polnud juttugi.

Pihlakoski rääkis nüüd, et olümpiahooaegadel on olnud kindlaid riike, kelle tase tõuseb korraks kõrgele ning langeb spordipeol 10-15 protsenti. Näiteks Mousavi heitis Rios ainult 65.03, Ghalehnoei 69.15. 30 tulemuse kirja saanud sportlase hulgas olid nad vastavalt 29. ja 28.

Soomlase sõnul on neid riike käputäis, kuid neid ei saa veel avaldada. «WA on otsustanud, et nendes riikides tehtavad tulemusi ei võeta vastu, kui võistlusel pole rahvusvahelisi vaatlejaid.»