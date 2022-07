Tartu tõi tagaliini energilise ameeriklase

Tartu meeskonna peatreeneri Nikolajs Mazursi sõnul on McCloud mänginud kõikides oma varasemates meeskondades tähtsat rolli ja seda oodatakse temalt ka Tartus. «Meil on hea meel teda oma meeskonnas tervitada. Usun, et ta teeb oma karjääris järgmise sammu nii mängija kui ka isiksusena. Ta on energiline mängija, kes suudab teistele võimalusi luua ja ka ise skoorida, lisaks on ta väga motiveeritud Tartus mängima ja see on mängijate valikul väga oluline. McCloud on profina mänginud kolm hooaega ja kõikides meeskondades olnud võtmemängija. Usume, et temast saab ka meie meeskonnas tähtis lüli,» sõnas Mazurs.