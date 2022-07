Venemaa välistamisest loobumine maksis Soome staarile kätte

29-aastane Kerminen on Venemaal mänginud alates 2015. aastast: vahemikus 2015–2020 esindas soomlane Kemerovo Kuzbassi, 2020–2022 Moskva Dinamot. Viimasega tuli ta mõlemal hooajal Venemaa meistriks, mis on kõva sõna, sest tegemist on maailma ühe kõige tugevama liigaga. Kermineni peetakse maailma üheks paremaks liberoks.