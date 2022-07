Tuline kahju! Rasmus Mägi hooaeg on läbi

Mägi tunnistas tervisemuret ka juulis USAs Eugene'is toimunud MMil, kus ta jõudis küll finaali, aga leppis seal viimase ehk kaheksanda kohaga. «Eeljooksu ja poolfinaali järgselt tekkis tuharasse mingisugune aisting, millest me lõplikult jagu ei saanud. Mulle tundus, et täna (mõtles finaalipäeva 20. juulit – H. L) oli longe kogu aeg sees. Miski ei funktsioneerinud täielikult. See oli põhiline põhjus, miks jooks mitmes mõttes ebaõnnestus,» selgitas tugevalt longates pressitsooni jõudnud eestlane.

Tartust pärit kergejõustiklane ütles nüüd ERRile: «Eestis tehtud MRT uuring näitas, et vaagna tagumises osas vasakul pool on väsimusmurrule viitavaid signaale, mis tähendab siis seda, et EM-il startimine ka Teemantliiga finaalis osalemine on ebareaalsed.

Praegu on oluline võtta see aeg ja ravida probleem täielikult terveks. Prognoosime, et see võiks võtta aega kuskil 12 nädalat. Võib-olla saame treeningkoormusi progresseeruvalt suurendada kuskil kuuendast nädalast. Seda hooaega silmas pidades 12 nädalat ei ole, aga järgmist hooaega silmas pidades on see olemas.»