Autospordiliidult karistada saanud Hõbemägi: see otsus on kurb ja argpükslik

MTÜ-l Eesti Kardiliit on keelatud autospordis tegutseda kolm aastat. Sama pikalt kehtib Karjusele, Hõbemägile ja Harakule määratud karistus. Reaalselt on asjaosalised tegutsemiskeelu all aasta lõpuni, ülejäänud karistus on määratud tingimisi.