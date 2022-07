Red Bull müüb legendaarsele Saksa autotootjale poole oma F1-tiimist

Red Bulli ja Porsche ühinemine vajab konkurentsiametite luba nii Euroopa Liidus kui ka enam kui 20 mujal asuvas riigis, et välistada kartelli. Et konkurentsiametid saaksid oma otsuse teha, on Porschel ja Red Bullil vaja avada kaarte rohkem, kui et «me tahame koostööd teha. Miks? Noh, lihtsalt.»

Üks riikidest, mis peab rohelist tuld näitama, on Maroko ja sealt dokumendid ilmsiks tulidki. Nimelt sätestab Põhja-Aafrika riigi seadusandlus, et sellised avaldused peavad kohe avalduma, kui need saavad positiivse vastuse.

Dokumentide järgi andis Porsche teada, et nad alustavad Red Bulliga kümne aasta pikkust koostööd ning sellehulgas soetatakse 50 protsenti nende võidusõidumaailma kuningliku sarja tiimist. Kõik peaks ametlikuks saama 4. augustil, koostöö peaks algama 2026. aastal.

Autosport kirjutab, et algselt pidi Red Bulli ja Porsche koostöö lagedale jõudma kolm nädalat tagasi Austria GP-l, kuid see idee lükati edasi, sest Rahvusvahelise autoliidu mootorispordinõukogu ei kinnitanud 2026. aastal F1-sarjas kehtima hakkavaid mootoriregulatsioone. Et Porsche aga ametlikult vormel 1 liitumist kinnitaks, on neil just seda vaja.

Kuigi Maroko dokumendid mainisid vaid Red Bulli, usub Autosport, et ka nende sõsartiim AlphaTauri hakkab kasutama Porsche jõuallikaid. Ent sellest võistkonnast ei osta Porsche endale midagi, vaid see jääb sajaprotsendiliselt Red Bulli käsutusse.