Ukraina tippklubi treener näitas Putini toetajatest Türgi fännidele koha kätte

Türgi klubi fännid karjusid Putini nime pärast Dõnamo avaväravat. Ukraina meeskonna eest skoorinud Vitali Bujalski ei jäänud vastust võlgu ja tegi kätega Fenerbahce toetajate suunas kotka märki, mis on nende rivaali Besiktase sümbol.

«Meil oli kindel plaan, see töötas ja me võitsime. Aga sellist fännide käitumist ei saa aksepteerida. Ma ei osanud selliseid hüüdeid oodata. Sellest on väga kahju,» ütles rumeenlane.