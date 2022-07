Andunud Rootsi klubi toetajad kogusid Soome staarmängija naasmiseks raha, kuid mees valis Vene tiimi

Rootsi portaal SVT teatas, et jääpalliklubi Edsbyns IF toetajad olid kogunud Määttä liitumiseks suure summa. Soomlane mängis meeskonna eest aastatel 2016–2020 ja võitis kolm korda kõrgliiga ning ühe karika. Ta valiti ka korra liiga parimaks mängijaks.

Soome Jääpalliliidu esimees Antti Parviainen ütles, et selle otsusega tõmbas Määttä kriipsu peale oma koondisekarjäärile.

«Oleme Tuomasega olukorda arutanud ja me andime talle teada, et kuni ta Vene klubi esindab ei või ta koondise eest mängida. Ta mõistab otsust ja on sellega leppinud,» ütles Parviainen Iltalehtile.