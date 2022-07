Valitsev USA lahtiste võitja palkas taas Kontaveidi endise treeneri

Raducanu jaoks on see juba viies treenerivahetus viimase aasta jooksul. Kusjuures on USA lahtiste valitsev meister nüüdseks koostööd teinud juba kahe endise Kontaveidi juhendajaga. Lisaks Tursunovile oli tema treener ka Nigel Sears, kellega Eesti esireket kümme kuud koostööd tegi. Raducanu viimane juhendaja Torben Beltz juhendab hetkel just Kontaveiti.

«Põhjus on see, et kuna tal on Venemaa pass, on tal praegu väga keeruline saada viisasid, ta ei saa minuga paljudele turniiridele kaasa tulla. Ma ikkagi tunnen, et mul oleks vaja treenerit, kes saab minuga kaasas käia ja kellel selliseid praktilisi probleeme nii palju ei ole,» ütles Kontaveit intervjuus ERRi spordiportaalile toona.