Viimsiga liitub endine Kalev/Cramo mängija

Egert Haller Viimsi meeskonnaga liitumisest: «Valik langes Viimsi kasuks, kuna tegu on ambitsioonika ja professionaalse klubiga, kes kohe debüüthooajal jättis endast märgi maha. Ootan hooajalt jätkuvat kodupubliku tugevat toetust ja medalit igas liigas, kus osaleme. Eestis tahaks meistriks tulla!»

Meeskonna tegevjuht Tanel Einaste: «Egerti mängijaprofiil, viskaja, oli ehk see, mis meil eelmisel aastal peatäiuslikust koosseisust ja seetõttu tulemusest puudu jäi. Nüüd on ka see koht täidetud.»