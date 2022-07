Maailmameistrist Ukraina laskesuusataja avaldas, milline kolleeg kõige rohkem tema kodumaad toetab

Ukrainlane teatas, et tiitlivõistlustelt kokku kümme medalit võitnud sakslane Erik Lesser panustab tema kodumaa heaks laskesuusatajatest kõige rohkem.

«Mul on Erikuga olnud mitmeid kohtumisi. Tahaksin teda tänada selle eest, et ta toetab meie riiki ja arutleb sõja teemal sageli oma Instagrami kontol. Me rääkisime temaga Oberhofis, kus ta Ukraina koondise väiksele rattatiirule viis, erinevatel teemadel. Muidugi põhiline teema oli sõda,» rääkis Pidrutšnõi Ukraina meediale.