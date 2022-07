Naiste tennise esireket kritiseeris koduturniiri: see pole just unistuste väljak

«See pole just unistuste väljak. Iga kate on natuke erinev. Siin ei silunud keegi tekkinud auke ära ja see tekitas võimaluse, et mängijad võivad väga tõsiselt viga saada,» ütles Swiatek mängujärgsel pressikonverentsil.

«Tegelt mul on hea meel, et nii paljud inimesed tennise vastu huvi tunnevad ja ka seda vaatama tulevad. Mul on tunne, et see on Poolas viimase paari aastaga muutunud,» sõnas poolatar.